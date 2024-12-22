В Красноярске бывший сотрудник одного из ВУЗов попался на краже техники

В Красноярске бывший системный администратор одного из городских ВУЗов попался на краже техники из университета. Об этом рассказали в краевом МВД. С января по май 2024 года горожанин 1987 года рождения похитил четыре ноутбука и два системных блока. Сумма ущерба составила 365 тысяч рублей. Недостачу выявили во время инвентаризации, которая прошла в мае 2024 года. Красноярец тогда не вышел на работу.
Сотрудника ВУЗа задержали, он во всём признался. Выяснилось, что похищенное он сдал в ломбард, а деньги потратил на себя. Имущество он выносил в пакете в конце рабочего дня. Часть украденной техники удалось найти.
Расследование уголовного дела по статье «Кража» уже завершено. Бывшему сисадмину грозит до двух лет колонии.