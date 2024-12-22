В Красноярске бывший сотрудник одного из ВУЗов попался на краже техники

В Красноярске бывший системный администратор одного из городских ВУЗов попался на краже техники из университета. Об этом рассказали в краевом МВД. С января по май 2024 года горожанин 1987 года рождения похитил четыре ноутбука и два системных блока. Сумма ущерба составила 365 тысяч рублей. Недостачу выявили во время инвентаризации, которая прошла в мае 2024 года. Красноярец тогда не вышел на работу.