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Неоднократно судимый минчанин разбил бутылку о голову девушки

Десять раз судимый минчанин пошел под суд в одиннадцатый раз из-за нападения на молодую пару.

Источник: Комсомольская правда

Суд вынес приговор 38-летнему ранее 10 раз судимому минчанину из-за злостного хулиганства в отношении парня и девушки, сообщает агентство «Минск — Новости» со ссылкой на прокуратуру Советского района Минска.

А начиналась эта история безобидно. На скамейке возле Комаровского рынка поздним вечером сидели и общались парень и девушка. К ним подсел незнакомый мужчина, которого они попросили пересесть на другую лавочку. Тот же достал из мусорки стеклянную бутылку и разбил ее о голову девушки. Парень встал на защиту девушки и сцепился с хулиганом. Тот нанес молодому человеку несколько ударов разбитой бутылкой по лицу и телу, ударил рукой по голове. Хулигана задержали и возбудили уголовное дело.

Суд признал неоднократно судимого минчанина виновным, он проведет ближайшие пять лет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он должен пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма.

Приговор пока в силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.

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