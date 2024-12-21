Неоднократно судимый минчанин разбил бутылку о голову девушки

Суд вынес приговор 38-летнему ранее 10 раз судимому минчанину из-за злостного хулиганства в отношении парня и девушки, сообщает агентство «Минск — Новости» со ссылкой на прокуратуру Советского района Минска.
А начиналась эта история безобидно. На скамейке возле Комаровского рынка поздним вечером сидели и общались парень и девушка. К ним подсел незнакомый мужчина, которого они попросили пересесть на другую лавочку. Тот же достал из мусорки стеклянную бутылку и разбил ее о голову девушки. Парень встал на защиту девушки и сцепился с хулиганом. Тот нанес молодому человеку несколько ударов разбитой бутылкой по лицу и телу, ударил рукой по голове. Хулигана задержали и возбудили уголовное дело.
Суд признал неоднократно судимого минчанина виновным, он проведет ближайшие пять лет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он должен пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма.
Приговор пока в силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.
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