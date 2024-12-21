Неоднократно судимый минчанин разбил бутылку о голову девушки

А начиналась эта история безобидно. На скамейке возле Комаровского рынка поздним вечером сидели и общались парень и девушка. К ним подсел незнакомый мужчина, которого они попросили пересесть на другую лавочку. Тот же достал из мусорки стеклянную бутылку и разбил ее о голову девушки. Парень встал на защиту девушки и сцепился с хулиганом. Тот нанес молодому человеку несколько ударов разбитой бутылкой по лицу и телу, ударил рукой по голове. Хулигана задержали и возбудили уголовное дело.