Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Германии

Токаев выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагического происшествия на рождественской ярмарке в Магдебурге.
«Разделяя горечь невосполнимой утраты с дружественным народом Германии, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме.
Накануне в Германии произошла трагедия на рождественской ярмарке в городе Магдебург. Автомобиль на большой скорости врезался в людей, погибли четыре человека, более 200 получили ранения. Власти ФРГ назвали произошедшее терактом.