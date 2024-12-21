Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Волгоградской области выросло до восьми

В пятницу, 20 декабря, на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса «Форд Транзит» (маршрутное такси) и автомобиля «Газель».
Первоначально сообщалось, что в аварии, где столкнулись «Газель» и маршрутное такси, выполнявшее рейс по маршруту Камышин — Волгоград, пострадали семь человек.
Однако позже в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области уточнили, что в ДТП, помимо пассажиров, травмы также получил водитель «Форда».
В настоящее время прокуратура Волгоградской области взяла под свой контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту ДТП.