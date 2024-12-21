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Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Волгоградской области выросло до восьми

Вчера на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса «Форд Транзит» (маршрутное такси), и автомобиля «Газель».

В пятницу, 20 декабря, на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса «Форд Транзит» (маршрутное такси) и автомобиля «Газель».

Первоначально сообщалось, что в аварии, где столкнулись «Газель» и маршрутное такси, выполнявшее рейс по маршруту Камышин — Волгоград, пострадали семь человек.

Однако позже в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области уточнили, что в ДТП, помимо пассажиров, травмы также получил водитель «Форда».

В настоящее время прокуратура Волгоградской области взяла под свой контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту ДТП.