В Керчи на пляже обнаружили мазут

Накануне суда Морспаслужбы собрали 15 тысяч тонн нефтесодержащих отходов в акватории Черного моря, где затонули танкеры «Волгонефть», и обработали сорбентом более 5 тысяч «квадратов» акватории. Всего с начала выполнения работ с береговой полосы черноморского побережья Кубани собрано 22 тонны мазута.