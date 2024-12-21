В Керчи на пляже обнаружили мазут

По факту обнаружения нефтепродуктов прошло заседание оперативного штаба по ЧС. Мэр поставил задачу максимально быстро убрать выброшенный на берег мазут.
«Зафиксированы единичные выбросы мазута на пляжи Керчи, смешанные с водорослями. Администрацией города организована работа по ликвидации последствий выброса нефтепродуктов», — написал он в Telegram-канале.
На месте работают группы аварийно-спасательной службы «Крым-Спас», МЧС России, сотрудники администрации, волонтеры. Каторгин призвал неравнодушных жителей присоединиться к работе по ликвидации последствий загрязнения прибрежной территории.
Крушение танкеров в Керченском проливе.
15 декабря в южной части Керченского пролива потерпели бедствие танкеры с грузом мазута «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». После ЧП в море вылился мазут. В результате чрезвычайного происшествия погиб вахтенный матрос «Волгонефть-212», потерпевшие члены экипажа с различными травмами были доставлены в медучреждения.
Двум капитанам танкеров было предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Оба фигуранта задержаны.
Разлив мазута после крушения танкеров «Волгонефть» в Черном море является экологической бедой, заявил президент Владимир Путин в четверг в рамках в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с «Прямой линией».
Накануне суда Морспаслужбы собрали 15 тысяч тонн нефтесодержащих отходов в акватории Черного моря, где затонули танкеры «Волгонефть», и обработали сорбентом более 5 тысяч «квадратов» акватории. Всего с начала выполнения работ с береговой полосы черноморского побережья Кубани собрано 22 тонны мазута.