В Татарстане ввели режим ЧС после атаки дронов на Казань

Минобороны заявило, что с 7:40 до 9:20 мск гражданская инфраструктура в Казани подверглась атаке беспилотников. Три дрона было сбито, еще три подавлено. Мэрия Казани сообщила о пожарах, возникших в результате атаки в домах в трех районах города. В пресс-службе главы Татарстана рассказали, что всего было восемь прилетов, шесть из них пришлись на жилые дома, один — на промышленное предприятие.