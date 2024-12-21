Радий Хабиров: Башкортостан предложил Татарстану всю необходимую поддержку

— По сути, киевский режим начал в открытую атаковать гражданские объекты, жилые дома, людей. Это говорит о том, что все люди проявляют героизм. Все мы находимся на передовой специальной военной операции. Мы сегодня общались с Рустамом Нургалиевичем Миннихановым, и я сказал, что Башкортостан готов во всём помочь. Так и надо поступать, — сказал руководитель региона на заседании Совета по вопросам развития культуры.