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Радий Хабиров: Башкортостан предложил Татарстану всю необходимую поддержку

Башкортостан предложил Татарстану всю необходимую поддержку. Об этом заявил Глава республики Радий Хабиров.

Источник: Башинформ

— По сути, киевский режим начал в открытую атаковать гражданские объекты, жилые дома, людей. Это говорит о том, что все люди проявляют героизм. Все мы находимся на передовой специальной военной операции. Мы сегодня общались с Рустамом Нургалиевичем Миннихановым, и я сказал, что Башкортостан готов во всём помочь. Так и надо поступать, — сказал руководитель региона на заседании Совета по вопросам развития культуры.