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В Москве задержали взорвавшую петарду в торговом центре женщину

Московская полиция задержала женщину, которая по указанию неизвестных взорвала петарду в торговом центре на территории района Отрадное. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщили «Известиям» в столичном управлении МВД России.

Источник: Shutterstock

Ранее в СМИ и Telegram-каналах сообщалось о якобы «звуках стрельбы» в ТЦ «Форт», из-за чего посетители были эвакуированы. Затем появилась информация, что в тот момент женщина взорвала петарду в МФЦ.

«Сегодня в 14:00 мск посетительница организации, расположенной в торговом центре на территории района Отрадное использовала пиротехническое изделие. Гражданка была задержана посетителями и передана прибывшим по вызову на место происшествия полицейским. В результате инцидента пострадавших нет», — уточнили в МВД.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что женщина действовала по указанию неизвестных, которым перевела 120 тыс. рублей. Ее доставили в полицейский участок для разбирательства.

Накануне в Санкт-Петербурге 76-летняя пенсионерка отдала мошенникам более 1 млн рублей и по их указанию запустила фейерверк в отделении банка. Когда женщина это сделала, ее задержал охранник.