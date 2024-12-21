В Москве задержали взорвавшую петарду в торговом центре женщину

Ранее в СМИ и Telegram-каналах сообщалось о якобы «звуках стрельбы» в ТЦ «Форт», из-за чего посетители были эвакуированы. Затем появилась информация, что в тот момент женщина взорвала петарду в МФЦ.
«Сегодня в 14:00 мск посетительница организации, расположенной в торговом центре на территории района Отрадное использовала пиротехническое изделие. Гражданка была задержана посетителями и передана прибывшим по вызову на место происшествия полицейским. В результате инцидента пострадавших нет», — уточнили в МВД.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что женщина действовала по указанию неизвестных, которым перевела 120 тыс. рублей. Ее доставили в полицейский участок для разбирательства.
Накануне в Санкт-Петербурге 76-летняя пенсионерка отдала мошенникам более 1 млн рублей и по их указанию запустила фейерверк в отделении банка. Когда женщина это сделала, ее задержал охранник.