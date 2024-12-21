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Следовавшие в Казань самолеты сели в Самаре из-за БПЛА

Сегодня атаку на Казань совершили 8 БПЛА.

Источник: Unsplash

Направлявшиеся из Кемерово и Душанбе в Казань лайнеры сели на запасном аэродром в Самаре.

По данным Росавиации, в аэропорту Казани ввели временные ограничения из-за БПЛА, воздушная гавань временно не принимала и не отправляла рейсы. На вылет и прилет задержались свыше двух десятков самолетов.

Сегодня атаку на Казань совершили 8 БПЛА, 6 из которых пришлись по жилым домам. Они применялись в три волны с разных направлений. Половина из них были уничтожены дежурными средствами ПВО, а остальные — средствами РЭБ.