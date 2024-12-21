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На пляжах Анапы спасли более 350 птиц

Свыше 350 птиц, пострадавших из-за разлива мазута, спасли в волонтерском центре Анапы.

Источник: Комсомольская правда

В анапском волонтерском центре помогли 350 пернатым, которые пострадали после разлива нефтепродуктов. Об этом волонтеры рассказали вице-губернатору Роману Лузинову в штабе села Витязево.

«Обсудили, что еще нужно добровольцам для работы — моющие средства, лекарства, питание, средства индивидуальной защиты», — рассказали в региональном оперштабе со ссылкой на Лузинова.

346 птиц отправились в Ставропольский край для дальнейшей реабилитации. Принять пострадавших птах готов также краснодарский «Сафари-парк». Там подготовили 15 вольеров для будущих подопечных.

Ранее сообщалось, что тысячи волонтеров продолжают очищать пляжи на Кубани. На местах открываются новые пункты раздачи инвентаря.

экология