Шахты и Новошахтинск остались без воды

В Ростовской области в субботу, 21 декабря, из-за перепадов напряжения на насосных станциях «3ШДВ» и «142» было частично остановлено водоснабжение в направлении городов Шахты и Новошахтинск. Об этом в своем телеграм-канале сообщил и.о. обязанности министра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов.