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Шахты и Новошахтинск остались без воды

Под Ростовом устраняют последствия крупной коммунальной аварии.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в субботу, 21 декабря, из-за перепадов напряжения на насосных станциях «3ШДВ» и «142» было частично остановлено водоснабжение в направлении городов Шахты и Новошахтинск. Об этом в своем телеграм-канале сообщил и.о. обязанности министра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов.

Коммунальное ЧП произошло примерно в шесть часов утра. Специалисты устраняют последствия аварии. Воду обещают дать уже к вечеру.

В пресс-службе прокуратуры Ростовской области рассказали, что ведомством организована проверка.