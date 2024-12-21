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В отделении «Сбера» в Петербурге прогремел взрыв

В отделении Сбера в Петербурге прогремел взрыв, пострадавших нет.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 дек — РИА Новости. В отделении «Сбера» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв, сообщил глава районной администрации Андрей Хорт в Telegram-канале.

«В отделении Сбербанка на Среднеохтинском, 10, произошел взрыв. Оперативные службы на месте. Пострадавших нет», — написал он.

Глава администрации района добавил, что держит ситуацию на личном контроле.

На фото, которые опубликовал Хорт, можно увидеть поврежденный банкомат и выбитую дверь отделения банка.

Позже пресс-служба регионального главка МВД России сообщила о хлопке в помещении финансового учреждения на Среднеохтинском проспекте. Полиция подтвердила, что пострадавших нет. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в субботу женщина взорвала петарду в ТЦ «Форт» на востоке Москвы по указанию неизвестных. Аналогичный инцидент произошел в подмосковном Королеве, где мужчина поджег пиротехническое изделие в торговом центре, а позже попытался повторить действия уже в Костинском отделе полиции УМВД России. Обоих злоумышленников задержали.