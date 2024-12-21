В отделении «Сбера» в Петербурге прогремел взрыв

Ранее в субботу женщина взорвала петарду в ТЦ «Форт» на востоке Москвы по указанию неизвестных. Аналогичный инцидент произошел в подмосковном Королеве, где мужчина поджег пиротехническое изделие в торговом центре, а позже попытался повторить действия уже в Костинском отделе полиции УМВД России. Обоих злоумышленников задержали.