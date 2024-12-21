В Керчи введен режим ЧС из-за выброса мазута

Груженные мазутом танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В МЧС РФ сообщили, что в результате спасательной операции удалось эвакуировать оба экипажа — 27 человек. Однако одного члена экипажа с судна «Волгонефть-212» спасти не смогли.