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В Керчи введен режим ЧС из-за выброса мазута

Режим ЧС муниципального характера введен в Керчи из-за выброса мазута. Об этом в Telegram-канале сообщил советник главы республики Олег Крючков.

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

В Ленинском районе Крыма также введен режим угрозы ЧС муниципального характера.

Груженные мазутом танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В МЧС РФ сообщили, что в результате спасательной операции удалось эвакуировать оба экипажа — 27 человек. Однако одного члена экипажа с судна «Волгонефть-212» спасти не смогли.

По предварительным оценкам, в результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в море после происшествия вытекло около 3,7 тысячи тонн мазута.

В субботу в районе мыса Змеиный и крепости Еникале на Керченском полуострове произошел выброс мазута с потерпевших крушение танкеров. Для очистки были привлечены силы федерального и регионального МЧС, министерства экологии и природных ресурсов Крыма и города Керчь.