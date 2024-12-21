В Керчи ввели режим ЧС из-за выброса мазута на побережье

Ранее он сообщил о первых выбросах мазута на побережье у Керчи, в частности в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале.
«В Керчи введен режим ЧС муниципального характера. В Ленинском районе Крыма введен режим угрозы ЧС муниципального характера», — сообщил Михайличенко.
Для очистки берега задействованы силы федерального и регионального МЧС, министерства экологии и природных ресурсов Крыма и города Керчь. Для сбора пятна мазута в акватории морской спасательной службой направлены буксиры «Максим Колосов» и Анатолий Ткачев. В очистке берега и акватории задействованы 112 человек, два корабля и 12 единиц наземной техники, отметил вице-премьер.
В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» с 13 членами экипажа и «Волгонефть 239» с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.