В Краснодарском крае 34 километра побережья очистили от нефтепродуктов

«Всего с начала работы к вечеру 21 декабря собрали уже 12 тысяч тонн. В общей сложности очистили от нефтепродуктов 34 километров береговой линии — это 63% от общей протяженности загрязненной территории в 54 километра», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в работах участвовали 8,5 тысяч человек — спасатели, волонтеры и казаки, задействовали 371 единиц техники.
В МЧС РФ сообщили, что на побережье Керчи собрано более 700 килограмм нефтепродуктов.
«В морском порту Анапы собрано 10,4 тонны нефтеводяной смеси», — добавляется в публикации Telegram-канала ведомства.
Кроме того, спасателями ведутся работы в районе мыса Змеиный, для ликвидации пятен в Керченском проливе направлен катер с крымскими сотрудниками Специального морского отряда МЧС РФ, указали в ведомстве.
В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» с 13 членами экипажа и «Волгонефть 239» с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.