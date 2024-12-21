Под Ростовом в аварии погибли отец и 14-летний сын

В Ростовской области, в Егорлыкском районе, в субботу, 21 декабря, произошла смертельная авария. Как сообщили в пресс-службе ГАИ региона, на трассе водитель «Мерседеса», по предварительным данным, выехал на «встречку». Там он столкнулся с «Рено Флюенс» под управлением 34-летнего мужчины.