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Под Ростовом в аварии погибли отец и 14-летний сын

Под Ростовом водитель «Мерседеса» спровоцировал аварию с двумя погибшими.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области, в Егорлыкском районе, в субботу, 21 декабря, произошла смертельная авария. Как сообщили в пресс-службе ГАИ региона, на трассе водитель «Мерседеса», по предварительным данным, выехал на «встречку». Там он столкнулся с «Рено Флюенс» под управлением 34-летнего мужчины.

В результате водитель «Рено» и его 14-летний сын погибли. 48-летняя пассажирка другого автомобиля госпитализирована в больницу с травмами различной степени тяжести.

— Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в ГАИ области.