В Москве задержали экс-замминистра просвещения по подозрению в хищении

Волк уточнила, что участники группы обеспечили заключение госконтракта на проведение стажировок педагогических работников в рамках одного из федеральных проектов, но мероприятия не провели. Для подтверждения выполнения работ сообщники подготовили фиктивную отчетную документацию. Бюджетные средства в размере свыше 54 миллионов рублей подозреваемые похитили и распределили между собой.