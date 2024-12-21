В Москве задержали экс-замминистра просвещения по подозрению в хищении

Представитель МВД добавила, что злоумышленник совместно с сообщниками — экс-проректором подведомственного института, а также руководителем и сотрудником фирмы, оказывающей услуги в сфере подготовки кадров, разработали криминальную схему по хищению денежных средств, выделенных из бюджета на развитие профессионального образования.
Волк уточнила, что участники группы обеспечили заключение госконтракта на проведение стажировок педагогических работников в рамках одного из федеральных проектов, но мероприятия не провели. Для подтверждения выполнения работ сообщники подготовили фиктивную отчетную документацию. Бюджетные средства в размере свыше 54 миллионов рублей подозреваемые похитили и распределили между собой.
Возбуждено уголовное дело по статье 154 Уголовного кодекса «Мошенничество».
«Недавно столичные оперативники задержали троих участников преступной деятельности. Им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Экс-замминистра скрылся от следствия за пределами Российской Федерации. Ему заочно предъявлено обвинение, он объявлен в федеральный розыск. По прилете из-за границы мужчина был задержан», — говорится в публикации.
Как сообщила Волк, проведение оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление иных фактов противоправной деятельности, а также соучастников преступления продолжается.