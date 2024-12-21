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В Москве задержали экс-замминистра просвещения по подозрению в хищении

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Экс-замминистра просвещения России Дениса Грибова, подозреваемого в хищении бюджетных средств и находящегося в розыске, задержали в Москве, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Москве совместно с ГСУ ГУ МВД России по Москве и во взаимодействии с ФСБ России задержали в одном из столичных аэропортов бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации, находившегося в федеральном розыске», — написала она.

Представитель МВД добавила, что злоумышленник совместно с сообщниками — экс-проректором подведомственного института, а также руководителем и сотрудником фирмы, оказывающей услуги в сфере подготовки кадров, разработали криминальную схему по хищению денежных средств, выделенных из бюджета на развитие профессионального образования.

Волк уточнила, что участники группы обеспечили заключение госконтракта на проведение стажировок педагогических работников в рамках одного из федеральных проектов, но мероприятия не провели. Для подтверждения выполнения работ сообщники подготовили фиктивную отчетную документацию. Бюджетные средства в размере свыше 54 миллионов рублей подозреваемые похитили и распределили между собой.

Возбуждено уголовное дело по статье 154 Уголовного кодекса «Мошенничество».

«Недавно столичные оперативники задержали троих участников преступной деятельности. Им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Экс-замминистра скрылся от следствия за пределами Российской Федерации. Ему заочно предъявлено обвинение, он объявлен в федеральный розыск. По прилете из-за границы мужчина был задержан», — говорится в публикации.

Как сообщила Волк, проведение оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление иных фактов противоправной деятельности, а также соучастников преступления продолжается.