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В Ростове спасли женщину, у которой опух палец с обручальным кольцом

Ростовчанка вызвала спасателей для того, чтобы снять украшение.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону местная жительница не смогла снять с безымянного пальца обручальное кольцо. Возможно, руки молодой мамы отекли после родов. Ее палец так распух, что украшение причиняло боль. Женщина позвонила в единую дежурную диспетчерскую службу «112».

Как рассказали в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС города Ростова, спасатели срочно выехали по указанному адресу.

Вариант был лишь один — перекусить кольцо при помощи специнструмента. Спасателям удалось освободить палец женщины. Ростовчанка попросила перекусить и другое кольцо.

— На всякий случай, а то мало ли что, — пояснила она.