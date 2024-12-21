В Ростове спасли женщину, у которой опух палец с обручальным кольцом

В Ростове-на-Дону местная жительница не смогла снять с безымянного пальца обручальное кольцо. Возможно, руки молодой мамы отекли после родов. Ее палец так распух, что украшение причиняло боль. Женщина позвонила в единую дежурную диспетчерскую службу «112».