В Петербурге пенсионерки пытались поджечь полицейский автомобиль

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 дек — РИА Новости. Две петербургские пенсионерки, предположительно, действуя по указанию неизвестных, пытались поджечь полицейский автомобиль в Санкт-Петербурге, они доставлены в полицию, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.
По словам собеседника агентства, в субботу на парковке у дома 10 по улице Есенина в Выборгском районе была предпринята попытка поджога полицейского автомобиля УАЗ. Уголовное дело возбудили по статье 205 УК РФ (терроризм).
«Сотрудники полиции установили лиц, подозреваемых в причастности к этому преступлению — двух пенсионерок, жительниц Выборгского района Петербурга. Женщины доставлены в отдел полиции для разбирательства», — рассказал источник.
По его информации, в ходе расследования установлено, что пенсионерки действовали по указанию неизвестных, которые «в телефонном разговоре склонили их к совершению преступления».
Официальным комментарием правоохранителей РИА Новости пока не располагает.