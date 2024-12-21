В Уфе по обвинению в поджоге автомобиля арестовали 16-летнего подростка

В Уфе заключили под стражу 16-летнего подростка, обвиняемого в поджоге автомобиля. Как сообщили в пресс-службе Следкома по Башкирии, парень стал фигурантом уголовного дела по статье «умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога».
По версии следствия, молодой человек через мессенджер получил задание: поджечь автомобиль Toyota RAV4, принадлежащий конкретному человеку. За это преступное деяние собеседник пообещал ему 200 тысяч рублей. 18 декабря подросток осуществил задуманное, но вскоре был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Сегодня, 21 декабря, в пресс-службе СКР по Башкирии сообщили, что 16-летнего уфимца заключили под стражу.
— Следователи продолжают сбор доказательственной базы по делу. В ходе расследования принимаются меры к установлению лица, причастного к организации поджога, по результатам его действиям также будет дана правовая оценка, — сообщили в ведомстве.
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