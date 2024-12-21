В Ростовской области задержали мужчину с наркотиками в кармане

В Шахтах Ростовской области сотрудники полиции получили оперативную информацию о том, что местный житель может хранить запрещенные вещества. Оперативники задержали 30-летнего горожанина, который уже был судим за хранение наркотиков.
При обыске в кармане брюк у дончанина нашли сверток с порошком общим весом примерно три грамма. Экспертиза подтвердила, что это был наркотик.
— Сотрудники полиции установили, что подозреваемый хранил вещества для личного употребления. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Мужчину поместили под стражу. Если дело дойдет до суда и вину шахтинца признают, ему может грозить до 10 лет тюрьмы, а также штраф в размере до 500 тысяч рублей.