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В Ростовской области задержали мужчину с наркотиками в кармане

Под Ростовом мужчину отправили в СИЗО из-за запрещенных веществ.
Источник: Комсомольская правда

В Шахтах Ростовской области сотрудники полиции получили оперативную информацию о том, что местный житель может хранить запрещенные вещества. Оперативники задержали 30-летнего горожанина, который уже был судим за хранение наркотиков.

При обыске в кармане брюк у дончанина нашли сверток с порошком общим весом примерно три грамма. Экспертиза подтвердила, что это был наркотик.

— Сотрудники полиции установили, что подозреваемый хранил вещества для личного употребления. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Мужчину поместили под стражу. Если дело дойдет до суда и вину шахтинца признают, ему может грозить до 10 лет тюрьмы, а также штраф в размере до 500 тысяч рублей.