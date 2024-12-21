В ЛНР в результате ДТП с участием автобуса погибли семь человек

«Сегодня в вечернее время на трассе “Должанский — Киев” в районе села Дьяково Антрацитовского муниципального округа произошло столкновение микроавтобуса и автомобиля, в том числе оба водителя транспортных средств», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Состояние других пассажиров уточняется.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливаются обстоятельства и причины инцидента.
Ранее, 17 декабря, сообщалось, что в результате опрокидывания автобуса в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края два человека погибли, еще трое были госпитализированы. По факту ДТП была организована проверка.