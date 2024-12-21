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В ЛНР в результате ДТП с участием автобуса погибли семь человек

В Антраците Луганской Народной Республики (ЛНР) в результате столкновения микроавтобуса и автобуса погибли семь человек. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Источник: Агентство «Москва»

«Сегодня в вечернее время на трассе “Должанский — Киев” в районе села Дьяково Антрацитовского муниципального округа произошло столкновение микроавтобуса и автомобиля, в том числе оба водителя транспортных средств», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Состояние других пассажиров уточняется.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливаются обстоятельства и причины инцидента.

Ранее, 17 декабря, сообщалось, что в результате опрокидывания автобуса в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края два человека погибли, еще трое были госпитализированы. По факту ДТП была организована проверка.