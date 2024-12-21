В ЛНР в результате ДТП с участием автобуса погибли семь человек

«Сегодня в вечернее время на трассе “Должанский — Киев” в районе села Дьяково Антрацитовского муниципального округа произошло столкновение микроавтобуса и автомобиля, в том числе оба водителя транспортных средств», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.