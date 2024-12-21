Под Ростовом нашли гуманитарный груз, собранный для военных

— О том, что произошло в Пролетарске, мне стало известно из социальных сетей. Сразу вышли на связь с военными, которые забирали помощь. В телефонном режиме они пояснили, что в период с 19 по 20 декабря в месте их дислокации должны была пройти проверка со стороны руководства. Опасаясь, что за наличие у них гуманитарного груза будет вынесено замечание, они самостоятельно все вывезли и оставили на окраине города, — пояснил глава Песчанокопского района.