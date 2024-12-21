Под Ростовом нашли гуманитарный груз, собранный для военных

Неподалеку от Песчанокопского района Ростовской области, на окраине города Пролетарск, местные жители нашли картонные коробки. Часть из них была пустая, часть — с соленьями, сухарями и макаронами. Люди пришли к выводу, что содержимое предназначалось для участников СВО.
Дончане, обнаружившие гуманитарку, были очень возмущены. Они разместили гневный пост в местном паблике.
Глава Песчанокопского района Игорь Апольский в своем телегам-канале сообщил, что по по факту публикации провели проверку.
— Оказалось, что в конце ноября этого года в район поступила просьба от жителя села Песчанокопского. Мужчина сейчас служит на территории Пролетарска, где обеспечивает охрану одного из объектов. Он обратился с просьбой помочь продуктами питания, питьевой водой, спальниками, хозяйственно — бытовыми товарами. Жители и коллективы организаций Песчанокопского района, в том числе- детские сады и школы, откликнулись на данную просьбу. Волонтерами был осуществлен прием гуманитарной помощи. Все коробки были подписаны, упакованы и подготовлены к отправке, — пояснил глава района.
Со слов Игоря Апольского, 25 ноября бойцы самостоятельно приехали за грузом.
— О том, что произошло в Пролетарске, мне стало известно из социальных сетей. Сразу вышли на связь с военными, которые забирали помощь. В телефонном режиме они пояснили, что в период с 19 по 20 декабря в месте их дислокации должны была пройти проверка со стороны руководства. Опасаясь, что за наличие у них гуманитарного груза будет вынесено замечание, они самостоятельно все вывезли и оставили на окраине города, — пояснил глава Песчанокопского района.