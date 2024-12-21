На пляжах в Анапе собрали около десяти тонн нефтепродуктов

Отмечается, что в субботу вечером были подведены итоги работы оперативного штаба по ликвидации ЧС. В работе приняли участие заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков, заместитель министра транспорта РФ Александр Пошивай, вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко, представители администрации Анапы, МЧС и Минприроды России, спасательных служб, прокуратуры.
«В Анапе сегодня собрали 3,5 тысячи тонн, а за все время проведения работ — уже около 10 тысяч тонн нефтепродуктов. Работали волонтеры из всех муниципалитетов. Завтра ждем дополнительный наплыв добровольцев — плюс около полутора тысячи человек», — сказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко, чьи слова приводятся в публикации.
В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» с 13 членами экипажа и «Волгонефть 239» с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
Президент России Владимир Путин назвал настоящей экологической бедой загрязнение моря после крушения танкеров. Он заявил, что нужно уже сейчас думать о том, что делать с затопленным топливом после аварии в Керченском проливе, и вытаскивать танкеры на берег.