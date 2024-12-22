Магдебургский террорист объяснил, почему напал на ярмарку

Ранее издание Spiegel сообщало, что восемь дней назад подозреваемый выступал в американском блоге антиисламской направленности, где обвинял Германию в проведении «секретной операции» по «охоте» за бывшими мусульмане из Саудовской Аравии с целью «разрушения их жизней».
«Он прокомментировал мотив преступления», — приводит слова Хопенса Spiegel. По словам прокурора, «недовольство обращением с беженцами из Саудовской Аравии» могло стать мотивом для совершения теракта.
В свою очередь, глава МВД ФРГ Нэнси Фезер заявила, что подозреваемый был исламофобом.
В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По данным премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения.
Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал один. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ. Позднее Spiegel сообщило, что власти Саудовской Аравии трижды предупреждали органы безопасности Германии об угрозе от этого человека.