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Магдебургский террорист объяснил, почему напал на ярмарку

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Совершивший нападение на рождественскую ярмарку в Магдебурге объяснил свой поступок своим недовольством обращением с беженцами из Саудовской Аравии в Германии, заявил старший прокурор Хорст Хопенс.

Источник: Reuters

Ранее издание Spiegel сообщало, что восемь дней назад подозреваемый выступал в американском блоге антиисламской направленности, где обвинял Германию в проведении «секретной операции» по «охоте» за бывшими мусульмане из Саудовской Аравии с целью «разрушения их жизней».

«Он прокомментировал мотив преступления», — приводит слова Хопенса Spiegel. По словам прокурора, «недовольство обращением с беженцами из Саудовской Аравии» могло стать мотивом для совершения теракта.

В свою очередь, глава МВД ФРГ Нэнси Фезер заявила, что подозреваемый был исламофобом.

В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По данным премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения.

Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал один. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ. Позднее Spiegel сообщило, что власти Саудовской Аравии трижды предупреждали органы безопасности Германии об угрозе от этого человека.

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