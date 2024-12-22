Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семидесятилетний пенсионер из Колпино признался в поджоге трех банкоматов

Полиция установила предполагаемого виновника в поджоге банкоматов в Колпинском районе Петербурга. Сразу три инцидента произошли 21 декабря в разных точках района в доме 34 по Тверской улице, доме 37 по проспекту Ленина и в доме 7 по улице Тазаева.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщили в региональном ГУ МВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении серии преступлений был задержан 70-летний пенсионер. Пожилой мужчина признался, что причастен ко всем трем эпизодам поджога.

Предварительно установлено, что подозреваемый действовал по указанию неизвестных злоумышленников, которые склонили его к совершению данного преступления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). По данной статье виновному может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее «Ъ-СПб» писал о задержании 68-летней пенсионерки по подозрению в совершении взрыва в здании Сбербанка на Среднеохтинском проспекте в Петербурге.

Андрей Цедрик.