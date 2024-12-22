Семидесятилетний пенсионер из Колпино признался в поджоге трех банкоматов

Полиция установила предполагаемого виновника в поджоге банкоматов в Колпинском районе Петербурга. Сразу три инцидента произошли 21 декабря в разных точках района в доме 34 по Тверской улице, доме 37 по проспекту Ленина и в доме 7 по улице Тазаева.