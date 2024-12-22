Семидесятилетний пенсионер из Колпино признался в поджоге трех банкоматов

Как сообщили в региональном ГУ МВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении серии преступлений был задержан 70-летний пенсионер. Пожилой мужчина признался, что причастен ко всем трем эпизодам поджога.
Предварительно установлено, что подозреваемый действовал по указанию неизвестных злоумышленников, которые склонили его к совершению данного преступления.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). По данной статье виновному может грозить до 15 лет лишения свободы.
Ранее «Ъ-СПб» писал о задержании 68-летней пенсионерки по подозрению в совершении взрыва в здании Сбербанка на Среднеохтинском проспекте в Петербурге.
Андрей Цедрик.