Spiegel: террорист проехал на ярмарку в Магдебурге через охраняемый въезд

Автомобиль с террористом проехал на территорию рождественской ярмарки в ФРГ через охраняемые ворота для машин экстренных служб, пишет Der Spiegel.
Об этом рассказал изданию руководитель отдела полиции Магдебурга Том-Оливер Лангханс. По словам правоохранителя, сначала злоумышленник подъехал на небольшой скорости к пешеходному переходу, а затем проехал через специальный въезд.
«Он подъехал на малой скорости к пешеходному переходу, затем использовал въезд для спасательных служб для проезда к старому рынку», — сказал Лангханс.
Начальник отдела общественного порядка Магдебурга Ронни Круг добавил, что данный въезд не был защищён «барьерами или столбиками». При этом его охраняли полицейские. Круг назвал данный способ охраны «концепцией безопасности, которая прорабатывалась и хорошо себя зарекомендовала».
Он также заявил, что речь идёт о нападении, которое «не смог бы предотвратить никакой организатор».
Напомним, террорист въехал в толпу посетителей рождественской ярмарки в немецком Магдебурге. По последним данным, погибли четыре человека, ещё свыше 200 человек получили травмы. Власти назвали случившееся терактом.
Подозреваемым является 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, действовавший в одиночку. По данным СМИ, он получил статус беженца в 2016 году.
Ранее сообщалось, что канцлера ФРГ Олафа Шольца освистали на улице, когда он приехал на место теракта в Магдебурге.