Spiegel: террорист проехал на ярмарку в Магдебурге через охраняемый въезд

Начальник отдела общественного порядка Магдебурга Ронни Круг добавил, что данный въезд не был защищён «барьерами или столбиками». При этом его охраняли полицейские. Круг назвал данный способ охраны «концепцией безопасности, которая прорабатывалась и хорошо себя зарекомендовала».