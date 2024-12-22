Казанские власти объяснили вечерний взрыв в жилом комплексе

В соцсетях вечером появились сообщения о громком хлопке и черном дыме в районе ЖК «Лазурные небеса» в Казани.
«Как и сообщали ранее, в рамках введенного режима ЧС для оперативных служб идет процесс ликвидации ЧС. (Ведутся) плановые работы штаба», — говорится в сообщении.
Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение, согласно которому для органов власти и подразделений МЧС в республике введен особый режим. Режим чрезвычайной ситуации, как отмечалось, необходим, чтобы по закону оперативно провести работу по ликвидации последствий.
Минниханов в обращении к жителям республики отмечал, что взрывчатые вещества на некоторых БПЛА, атаковавших Казань в субботу утром, не сработали, они ликвидируются в рамках режима ЧС. Поэтому жители пострадавших домов были эвакуированы.
По информации пресс-службы главы Татарстана, в субботу утром на Казань была совершена атака БПЛА, всего зафиксировано восемь «прилетов». Повреждения, в частности, получили два высотных дома в двух ЖК, а также малоэтажный дом. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий. По информации властей, погибших и пострадавших нет.