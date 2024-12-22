Казанские власти объяснили вечерний взрыв в жилом комплексе

По информации пресс-службы главы Татарстана, в субботу утром на Казань была совершена атака БПЛА, всего зафиксировано восемь «прилетов». Повреждения, в частности, получили два высотных дома в двух ЖК, а также малоэтажный дом. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий. По информации властей, погибших и пострадавших нет.