МВД классифицировало взрыв в банке Петербурга как теракт

Взрыв в отделении банка на Среднеохтинском проспекте в Петербурге является террористическим актом, следует из сообщения ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В ведомстве рассказали, что уголовное дело заведено по статье по части 1 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»). Пенсионерке, задержанной по подозрению в совершении данного преступления, грозит до 20 лет тюрьмы.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ», — говорится в сообщении ГУ МВД по Сенкт-Петербургу в Telegram.
Напомним, в Петербурге правоохранители задержали 68-летнюю пенсионерку по подозрению в совершении взрыва в отделении банка. По предварительным данным, женщина «действовала по указанию неизвестных злоумышленников».
Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео, на котором запечатлён момент взрыва. На кадрах видно, как пенсионерка подносит спичку к банкомату, в который, как предполагается, была залита горючая жидкость.