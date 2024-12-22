Главу сельского поселения в Приморье посадили под домашний арест за махинации с землей

Чиновник подозревается в том, что в период с января по апрель прошлого года он решил купить автомобиль для нужд администрации. Документы аукциона были составлены таким образом, чтобы под закупку подошел лишь один автомобиль, который и хотел глава сельского поселения. Речь идет о внедорожнике Ford Explorer повышенной комфортности стоимостью более двух миллионов рублей.