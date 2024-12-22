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Главу сельского поселения в Приморье посадили под домашний арест за махинации с землей

В Приморье заключен под домашний арест глава Тавричанкинского сельского поселения. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Источник: ДЕЙТА

Чиновник подозревается в том, что в период с января по апрель прошлого года он решил купить автомобиль для нужд администрации. Документы аукциона были составлены таким образом, чтобы под закупку подошел лишь один автомобиль, который и хотел глава сельского поселения. Речь идет о внедорожнике Ford Explorer повышенной комфортности стоимостью более двух миллионов рублей.

Кроме того, мужчину подозревают в том, что в прошлом году он получил в бессрочное пользование от администрации земельный участок с целевым назначением «строительство универсально спортивной площадки» на улице Квартальной в поселке Тавричанка. Глава поселения изменил целевое назначение на зону жилой застройки и предоставил участок застройщику.

Уголовные дела возбуждены по результатам проверок прокуратуры Надеждинского района во взаимодействии с УФСБ России по Приморскому краю.

Суд заключил подозреваемого под домашний арест на месяц и шесть суток.

Прокуратура