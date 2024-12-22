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В Москве произошло ДТП на Смоленской площади

Авария произошла всего в 15 метрах от места ДТП, устроенного Михаилом Ефремовым четыре года назад.

Источник: Аргументы и факты

На Садовом кольце в Москве произошло серьезное ДТП с участием автомобиля Porsche. Авария случилась на Смоленской площади, всего в 15 метрах от места трагической аварии, которую четыре года назад устроил актёр Михаил Ефремов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, в результате столкновения белого Porsche с Renault, левая сторона автомобиля сильно пострадала. Удар был достаточно сильным, но, по предварительным данным, пострадавших нет.

Водитель и пассажир Porsche ожидали эвакуатор, чтобы забрать поврежденное авто. В это время они снимали свой автомобиль, на крыше которого была размещена ракета и надпись «на Вашингтон», что привлекло дополнительное внимание окружающих.

Ранее в немецком Магдебурге автомобиль врезался в толпу на рождественской ярмарке. В результате наезда погибли 11 человек, а 60 получили ранения. Также сообщается, что водитель был задержан.