В Москве произошло ДТП на Смоленской площади

На Садовом кольце в Москве произошло серьезное ДТП с участием автомобиля Porsche. Авария случилась на Смоленской площади, всего в 15 метрах от места трагической аварии, которую четыре года назад устроил актёр Михаил Ефремов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.