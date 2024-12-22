Al Hadath: Сана подверглась массированному авиаудару со стороны США

По столице Йемена Сане нанесены авиаудары, информирует Al Hadath.
По данным телеканала, речь идёт о массированной атаке со стороны Соединённых Штатов.
Американская авиация нанесла не менее трёх ударов по объектам движения «Ансар Аллах». В частности, речь идёт о местах дислокации повстанцев.
Напомним, город находится под контролем хуситов (движение «Ансар Аллах»). В Сане проживают около 3,5 миллиона человек.
В Сети появились кадры, на которых запечатлены мощнейшие взрывы.
Ранее сообщалось, что истребители ВС Соединённых Штатов нанесли удар по зданию минобороны хуситов в Сане.
Также стало известно, что точечные удары по военным объектам хуситов в Йемене, включая порты и энергетическую инфраструктуру в Сане, нанесли ВВС Израиля.