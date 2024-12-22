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В Санкт-Петербурге задержали устроившего поджог двух банкоматов пенсионера

Предварительно, мужчина действовал под давлением злоумышленников.

Источник: Аргументы и факты

В Колпинском районе Санкт-Петербурга пенсионер поджег два банкомата и попытался поджечь еще один. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России в Telegram-канале.

70-летний мужчина признался в причастности к трем эпизодам поджога, произошедшим в этом районе. По предварительной информации, он действовал под давлением злоумышленников, которые склонили его к совершению преступления.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса РФ («Террористический акт»).

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что на фоне нарастающих угроз террористических актов в России, меры антитеррористической безопасности в городе были значительно усилены накануне новогодних праздников.