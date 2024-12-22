В Санкт-Петербурге задержали устроившего поджог двух банкоматов пенсионера

В Колпинском районе Санкт-Петербурга пенсионер поджег два банкомата и попытался поджечь еще один. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России в Telegram-канале.
70-летний мужчина признался в причастности к трем эпизодам поджога, произошедшим в этом районе. По предварительной информации, он действовал под давлением злоумышленников, которые склонили его к совершению преступления.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса РФ («Террористический акт»).
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что на фоне нарастающих угроз террористических актов в России, меры антитеррористической безопасности в городе были значительно усилены накануне новогодних праздников.