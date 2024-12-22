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Пьяный водитель врезался в пирс на озере в Приморье, убив пассажирку

На озере Ханка произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, которое учинил нетрезвый водитель. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья, которая поставила на контроль установление обстоятельств аварии.

Источник: ДЕЙТА

Утром 21 декабря водитель Nissan Juke года рождения, будучи пьяным, проигнорировал запрет въезда на лед озера Ханка и с разгона столкнулся с элементом пирса. В результате погибла пассажирка 1992 года рождения, а еще одна женщина 1996 года рождения отправилась в больницу. Сам виновник аварии отделался ушибами и ссадинами.

«Для координации работы правоохранительных органов на место происшествия выезжал прокурор района Илья Когтев. Надзорное ведомство поставило на контроль установление всех обстоятельств произошедшего и законность итогового решения по результатам проверки», — сказано в релизе прокуратуры.