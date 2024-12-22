Пьяный водитель врезался в пирс на озере в Приморье, убив пассажирку

Утром 21 декабря водитель Nissan Juke года рождения, будучи пьяным, проигнорировал запрет въезда на лед озера Ханка и с разгона столкнулся с элементом пирса. В результате погибла пассажирка 1992 года рождения, а еще одна женщина 1996 года рождения отправилась в больницу. Сам виновник аварии отделался ушибами и ссадинами.