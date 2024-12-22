В Орловской области после атаки загорелся объект топливной инфраструктуры

«В настоящее время Орловская область в очередной раз подвергается массированной вражеской атаке БПЛА», — написал он в своем Telegram-канале.
В результате атаки вновь загорелся объект топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь под Орлом, добавил Клычков.
В настоящий момент информации о жертвах и пострадавших нет, на месте ЧП работают оперативные службы, последствия возгорания ликвидируются.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. В субботу украинские БПЛА атаковали Казань, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения в том числе получили два высотных здания в двух ЖК, а также один малоэтажный дом. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий. По информации властей, погибших и пострадавших нет.