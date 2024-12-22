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В Орловской области после атаки загорелся объект топливной инфраструктуры

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Орловская область подверглась массированной атаке БПЛА, в поселке Стальной Конь загорелся объект топливной инфраструктуры, сообщил губернатор Андрей Клычков.

«В настоящее время Орловская область в очередной раз подвергается массированной вражеской атаке БПЛА», — написал он в своем Telegram-канале.

В результате атаки вновь загорелся объект топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь под Орлом, добавил Клычков.

В настоящий момент информации о жертвах и пострадавших нет, на месте ЧП работают оперативные службы, последствия возгорания ликвидируются.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. В субботу украинские БПЛА атаковали Казань, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения в том числе получили два высотных здания в двух ЖК, а также один малоэтажный дом. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий. По информации властей, погибших и пострадавших нет.

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