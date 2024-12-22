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Клычков: Орловская область подвергается массированной атаке БПЛА

На объекте топливной инфраструктуры в посёлке Стальной Конь зафиксировано возгорание.

Беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины атаковали территорию Орловской области, проинформировал глава региона Андрей Клычков.

Он заявил, что в настоящее время Орловская область подвергается массированной атаке противника.

В населённом пункте Стальной Конь, который расположен в Орловском муниципальном округе, зафиксировано возгорание. По словам Клычкова, речь идёт об объекте топливной инфраструктуры.

«В настоящее время Орловская область в очередной раз подвергается массированной вражеской атаке БПЛА, в результате которой снова произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в посёлке Стальной Конь Орловского муниципального округа», — написал губернатор в Telegram.

Клычков призвал население сохранять спокойствие.

Он подчеркнул, что на месте работают сотрудники экстренных служб. Кроме того, губернатор отметил, что, по предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Орловской области потушили возгорание на объекте топливной инфраструктуры. Оно также произошло на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь в Орловской области в результате атаки Вооружённых сил Украины.