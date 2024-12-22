Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: в Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Более 10 поджогов банкоматов и взрывов пиротехнических изделий в общественных местах за минувшие сутки совершено в Москве и области по заданию телефонных мошенников. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«За минувшие сутки зафиксировано более 10 поджогов банкоматов, взрывов фейерверков и петард в торговых центрах и других общественных местах. Нарушители задержаны, во всех случаях люди действовали по поручениям телефонных мошенников», — сказал собеседник агентства.

По его словам, среди задержанных много пожилых людей. «В настоящее время по этим фактам проводятся разбирательства, по результатам которых будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством», — добавил представитель правоохранительных органов.

Ранее бывший следователь прокуратуры, адвокат Сталина Гуревич сообщила ТАСС, что поджоги и подрывы петард в зданиях по указанию мошенников с Украины грозят уголовными делами по тяжким статьям, от ответственности не освободит и то, что человек совершил преступление под влиянием аферистов.