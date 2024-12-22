ТАСС: в Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов

Ранее бывший следователь прокуратуры, адвокат Сталина Гуревич сообщила ТАСС, что поджоги и подрывы петард в зданиях по указанию мошенников с Украины грозят уголовными делами по тяжким статьям, от ответственности не освободит и то, что человек совершил преступление под влиянием аферистов.