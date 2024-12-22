Пьяный водитель стал причиной трагедии на озере Ханка в Приморье

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на озере Ханка в Приморье. Пьяный водитель автомобиля Nissan Juke врезался в бетонный пирс, что привело к гибели пассажирки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья в своём Telegram-канале. Надзорное ведомство взяло расследование на контроль.