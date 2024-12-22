Пьяный водитель стал причиной трагедии на озере Ханка в Приморье

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на озере Ханка в Приморье. Пьяный водитель автомобиля Nissan Juke врезался в бетонный пирс, что привело к гибели пассажирки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья в своём Telegram-канале. Надзорное ведомство взяло расследование на контроль.
Авария случилась ранним утром в субботу, 21 декабря. 20-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проигнорировал запрет на въезд на лёд озера Ханка. Разогнав машину, он столкнулся с бетонной конструкцией пирса.
В результате удара погибла пассажирка 1992 года рождения. Ещё одна женщина, 1996 года рождения, получила травмы и была госпитализирована. Сам водитель отделался лишь ушибами и ссадинами.
Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжал прокурор района Илья Когтев. Прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств произошедшего и проверку законности итогового решения по результатам расследования, говорится в официальном сообщении ведомства.