Квартира загорелась ночью: хозяйку с ожогами доставили в больницу

В ночь на 22 декабря в Комсомольске загорелась квартира в доме на Хорпинском шоссе. Вызов поступил в 1:03. Хозяева квартиры успели выйти до приезда спасателей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На площади 15 квадратных метров огонь охватил вещи на кухне и в коридоре. Девять пожарных и три единицы техники справились с тушением за час.
«Пострадала 40-летняя женщина. Ее с ожогами доставили в больницу», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Причины пожара установит дознаватель МЧС России в ходе проверки.