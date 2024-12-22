Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Квартира загорелась ночью: хозяйку с ожогами доставили в больницу

Женщина получила ожоги при пожаре в квартире в Хабаровском крае.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 22 декабря в Комсомольске загорелась квартира в доме на Хорпинском шоссе. Вызов поступил в 1:03. Хозяева квартиры успели выйти до приезда спасателей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На площади 15 квадратных метров огонь охватил вещи на кухне и в коридоре. Девять пожарных и три единицы техники справились с тушением за час.

«Пострадала 40-летняя женщина. Ее с ожогами доставили в больницу», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Причины пожара установит дознаватель МЧС России в ходе проверки.

пожары