Пенсионерка из Амурска заплатила почти 60 тысяч рублей за снятие порчи

Пожилая жительница Амурска обратилась в полицию за помощью. По словам потерпевшей, псевдоцелительница похитила у неё крупную сумму под предлогом снятия порчи и избавления от болезней, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Пенсионерка рассказала, что незнакомая женщина помогла перейти через дорогу, а по пути рассказала, что на нее наложена смертельная порча, и предложила бесплатно вылечить от болезней.
Мошенница пришла в квартиру к горожанке, чтобы провести обряд исцеления, для чего необходимы деньги. Со слов аферистки, их необходимо завернуть в газету, положить в коробку, и после истечения 40 дней все болезни уйдут. Во время манипуляций лжезнахарка подменила и отдала пустой газетный сверток женщине. Вечером амурчанка усомнилась в действиях незнакомки и заподозрила обман. Развернув бумажный сверток, она не обнаружила денег и обратилась в полицию. Ущерб составил 56 тысяч рублей.
Как рассказали в УМВД России по городу Хабаровску, такая схема обмана не нова, нередко ее используют приезжие из других регионов преступники. Жертв они выбирают из числа пенсионеров. Используя психологические приемы, вызывают доверие и убеждают, что люди больны или на них наведена порча, и магический обряд на деньги поможет им исцелиться.