Пенсионерка из Амурска заплатила почти 60 тысяч рублей за снятие порчи

Мошенница пришла в квартиру к горожанке, чтобы провести обряд исцеления, для чего необходимы деньги. Со слов аферистки, их необходимо завернуть в газету, положить в коробку, и после истечения 40 дней все болезни уйдут. Во время манипуляций лжезнахарка подменила и отдала пустой газетный сверток женщине. Вечером амурчанка усомнилась в действиях незнакомки и заподозрила обман. Развернув бумажный сверток, она не обнаружила денег и обратилась в полицию. Ущерб составил 56 тысяч рублей.