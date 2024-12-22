«Прощался с жизнью»: «лютейшее» ДТП с участием тягача шокировало приморцев

«Лютейшее» ДТП с участием тягача шокировало приморцев. Подписчики прислали видео, на котором доступным примером показано, что может произойти, если пренебрегать техникой безопасности, в тг-канал ussur_mikh_kray (18+).
В Находке незакрепленный контейнер слетел с тягача на проезжую часть во время движения, при этом чуть не упав на едущие следом автомобили. Рулевой автомобиля «Хонда Фит» совершил столкновение с контейнером, получив при этом небольшие повреждения.
В Сети народ бурно отреагировал на произошедшее:
«Я бы уже прощался с жизнью», «Мужик в рубашке родился», «Лютейшая ситуация. А контейнер не закрепили, получается?».