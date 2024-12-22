В аэропорту Владивостока задержан мигрант за нарушение законов РФ

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России по городу Артёму, проверяя документы, установили, что 25-летний гражданин одной из республик Средней Азии нарушил правила въезда в Россию. Ранее этот человек уже привлекался к административной ответственности за подобное правонарушение. В ноябре он исполнил решение суда и покинул страну, но уже в декабре, нарушив Федеральный закон «О порядке выезда и въезда в РФ», вновь прибыл в Приморский край.