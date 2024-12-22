В аэропорту Владивостока задержан мигрант за нарушение законов РФ

В городе Артёме задержали иностранного гражданина, который повторно нарушил миграционные правила. Об этом стало известно во время оперативно-профилактических мероприятий, проходивших на территории международного аэропорта «Владивосток» имени В. К. Арсеньева.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России по городу Артёму, проверяя документы, установили, что 25-летний гражданин одной из республик Средней Азии нарушил правила въезда в Россию. Ранее этот человек уже привлекался к административной ответственности за подобное правонарушение. В ноябре он исполнил решение суда и покинул страну, но уже в декабре, нарушив Федеральный закон «О порядке выезда и въезда в РФ», вновь прибыл в Приморский край.
Правонарушителя доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. В отношении него составили протокол по части 1 статьи 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которая предусматривает ответственность за нарушение правил въезда или режима пребывания иностранными гражданами в России. Суд назначил мигранту административное наказание в виде штрафа, а также принял решение о его принудительном выдворении за пределы страны. До завершения этой процедуры мужчина будет находиться в Центре временного содержания иностранных граждан.
Кроме того, иностранному гражданину запрещено въезжать на территорию России в течение следующих 10 лет.