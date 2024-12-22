Подозреваемый в теракте в ФРГ объяснил атаку плохим обращением с беженцами

Мужчина, совершивший нападение на ярмарку в немецком Магдебурге, связал свои действия с «плохим обращением» с беженцами из Саудовской Аравии в ФРГ, проинформировал старший прокурор Хорст Хопен.
«Он прокомментировал мотив преступления. Недовольство обращением с беженцами из Саудовской Аравии могло стать мотивом для совершения теракта», — сказал Хопенс в беседе с Der Spiegel.
Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила, что фигурант является «исламофобом».
Напомним, террорист въехал в толпу посетителей рождественской ярмаркb/ По последним данным, погибли четыре человека, ещё свыше 200 человек получили травмы. Фигурантом является 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, ранее получивший статус беженца.
Ранее сообщалось, что канцлера ФРГ Олафа Шольца освистали на улице, когда он приехал на место теракта.