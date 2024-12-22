Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подозреваемый в теракте в ФРГ объяснил атаку плохим обращением с беженцами

Фигурантом является 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, ранее получивший статус беженца.

Мужчина, совершивший нападение на ярмарку в немецком Магдебурге, связал свои действия с «плохим обращением» с беженцами из Саудовской Аравии в ФРГ, проинформировал старший прокурор Хорст Хопен.

«Он прокомментировал мотив преступления. Недовольство обращением с беженцами из Саудовской Аравии могло стать мотивом для совершения теракта», — сказал Хопенс в беседе с Der Spiegel.

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила, что фигурант является «исламофобом».

Напомним, террорист въехал в толпу посетителей рождественской ярмаркb/ По последним данным, погибли четыре человека, ещё свыше 200 человек получили травмы. Фигурантом является 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, ранее получивший статус беженца.

Ранее сообщалось, что канцлера ФРГ Олафа Шольца освистали на улице, когда он приехал на место теракта.