В Красноярске на железной дороге после травмирования поездом погиб мужчина

Новая трагедия на железной дороге. Накануне, 21 декабря, на территории Красноярска вновь погиб человек. Как рассказали в пресс-службе транспортной полиции, в дежурную часть поступила информация о том, что вблизи остановочного пункта «Юбилейный» смертельно травмирован мужчина.