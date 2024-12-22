В Красноярске на железной дороге после травмирования поездом погиб мужчина

Новая трагедия на железной дороге. Накануне, 21 декабря, на территории Красноярска вновь погиб человек. Как рассказали в пресс-службе транспортной полиции, в дежурную часть поступила информация о том, что вблизи остановочного пункта «Юбилейный» смертельно травмирован мужчина.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ведомства установили личность погибшего. Им оказался 75-летний местный житель. Следственно-оперативная группа транспортной полиции выясняет все детали и обстоятельства произошедшего.
Можно предположить, что мужчина пытался перейти пути перед приближающимся поездом, но не успел. Машинист делал попытки предупредить его сигналом. Но, увы, тормозной путь поезда слишком большой, чтобы остановиться немедленно.