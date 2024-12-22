В Костанае главного тренера освободили от уголовной ответственности

Сам же Федоренко не раз говорил, что эти деньги тратил не на себя, а на развитие спорта, так как государство не выделяет должные образом средства на обувь и прочие расходники. Так, ему вменяли ущерб более 2 млн тенге, а тренер потратил на нужды спортсменов более 6 млн тенге.