На Камчатке нашли пропавший самолет Ан-2

«Борт найден. Люди живые. Какое точно состояние, сказать не могу, сейчас будем эвакуировать», — сообщил Лебедев в опубликованном на своей странице во «ВКонтакте» видео.
Он также добавил, что «люди с Ан-2 — на борту Ми-8».
«Он идет в Мильково. Все живы», — отметил он.
Воздушное судно 19 декабря следовало по маршруту село Мильково — поселок Оссора. По предварительной информации, самолет совершал коммерческий перелет по доставке груза, на борту были три человека. Ориентировочно, аварийный сигнал с борта воздушного судна был подан на высоте 700 метров в 160 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района.