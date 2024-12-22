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На Камчатке нашли пропавший самолет Ан-2

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Пропавший на Камчатке самолет Ан-2 найден, люди, находящиеся на борту, живы, сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

Источник: РИА "Новости"

«Борт найден. Люди живые. Какое точно состояние, сказать не могу, сейчас будем эвакуировать», — сообщил Лебедев в опубликованном на своей странице во «ВКонтакте» видео.

Он также добавил, что «люди с Ан-2 — на борту Ми-8».

«Он идет в Мильково. Все живы», — отметил он.

Воздушное судно 19 декабря следовало по маршруту село Мильково — поселок Оссора. По предварительной информации, самолет совершал коммерческий перелет по доставке груза, на борту были три человека. Ориентировочно, аварийный сигнал с борта воздушного судна был подан на высоте 700 метров в 160 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района.