На Камчатке нашли пропавший самолет Ан-2

Воздушное судно 19 декабря следовало по маршруту село Мильково — поселок Оссора. По предварительной информации, самолет совершал коммерческий перелет по доставке груза, на борту были три человека. Ориентировочно, аварийный сигнал с борта воздушного судна был подан на высоте 700 метров в 160 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района.