На Камчатке нашли самолёт Ан-2, пропавший три дня назад

Исчезнувший с радаров самолёт Ан-2 обнаружили на Камчатке, находящиеся на борту люди живы.
Об этом проинформировал министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.
«Борт найден. Люди живы. Точное состояние сказать не могу пока. Начинаем эвакуацию», — написал он в своём блоге в соцсети VK.
Напомним, самолёт исчез с радаров 19 декабря. По данным СК, на борту Ан-2 находились два члена экипажа и один пассажир.
Борт Ан-2 перевозил коммерческий груз. Самолёт следовал по маршруту Мильково — Оссора.
По словам Лебедева, спасателям приходилось работать в тяжелых погодных условиях.