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Спасатели ликвидировали пожар в четырехквартирном доме Владивостока

На месте работали 32 пожарных и 8 единиц техники для ликвидации огня.

Источник: Аргументы и факты

В субботу вечером, 21 декабря, на улице Острогорной во Владивостоке произошел пожар в четырехквартирном доме.

Как сообщили в Telegram-канале «МЧС Приморского края», сигнал о возгорании поступил в 19:46. Когда пожарные прибыли на место, огонь уже охватил две квартиры, пристройку и частично крышу здания.

На борьбу с пламенем были направлены 32 человека личного состава и 8 единиц техники. Общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара и оценивают нанесенный ущерб.

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