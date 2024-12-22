Спасатели ликвидировали пожар в четырехквартирном доме Владивостока

В субботу вечером, 21 декабря, на улице Острогорной во Владивостоке произошел пожар в четырехквартирном доме.
Как сообщили в Telegram-канале «МЧС Приморского края», сигнал о возгорании поступил в 19:46. Когда пожарные прибыли на место, огонь уже охватил две квартиры, пристройку и частично крышу здания.
На борьбу с пламенем были направлены 32 человека личного состава и 8 единиц техники. Общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара и оценивают нанесенный ущерб.