Поезда задерживаются с прибытием в Хабаровск из-за схода вагонов в Забайкалье

Движение поездов Владивосток — Москва и Москва — Владивосток временно задержано из-за схода вагонов грузового состава в Чернышевском районе Забайкальского края. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Утром 22 декабря на перегоне станций Бушулей — Жирекен сошли с рельсов вагоны грузового состава. На месте происшествия работают восстановительные бригады.
«Движение закрыто в обоих направлениях, нарушена контактная сеть. Пострадавших нет», — рассказали в Восточном межрегиональном СУТ СК России.
Поезда № 10 Москва — Владивосток и № 9 Владивосток — Москва задержаны. Также возможны задержки поездов № 1 Владивосток — Москва, № 2 Москва — Владивосток и № 391 Благовещенск — Чита.
На месте схода вагонов проводятся восстановительные работы. В них участвуют больше 40 железнодорожников, три восстановительных поезда и специализированная техника.