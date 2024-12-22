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В Забайкалье столкнулись два грузовых поезда

ЧИТА, 22 дек — РИА Новости. Два грузовых поезда столкнулись на станции Бушулей Чернышевского района в Забайкальском крае, с рельсов сошли 42 вагона, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в ЗабЖД сообщили о сходе грузового поезда, движение приостановлено, пострадавших нет.

«По предварительным данным, 22 декабря 2024 года около 07.30 (10.30 мск) на 6623-м километре Забайкальской железной дороги (перегон Бушулей — Жирекен) столкнулось два состава грузовых поездов. У первого состава сошло 35 вагонов, у второго — семь вагонов, груженых углем», — говорится в сообщении транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

Уточняется, что угрозы экологической безопасности нет, пострадавших тоже.

Движение полностью приостановлено в обоих направлениях. Обстоятельства происшествия уточняются.

На место выехал Могочинский транспортный прокурор, следственно-оперативная группа. Могочинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

В пресс-службе Восточного МСУТ СК России в свою очередь сообщили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).