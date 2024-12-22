В Забайкалье столкнулись два грузовых поезда

«По предварительным данным, 22 декабря 2024 года около 07.30 (10.30 мск) на 6623-м километре Забайкальской железной дороги (перегон Бушулей — Жирекен) столкнулось два состава грузовых поездов. У первого состава сошло 35 вагонов, у второго — семь вагонов, груженых углем», — говорится в сообщении транспортной прокуратуры в Telegram-канале.