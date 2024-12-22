В Забайкалье столкнулись два грузовых поезда

Ранее в ЗабЖД сообщили о сходе грузового поезда, движение приостановлено, пострадавших нет.
«По предварительным данным, 22 декабря 2024 года около 07.30 (10.30 мск) на 6623-м километре Забайкальской железной дороги (перегон Бушулей — Жирекен) столкнулось два состава грузовых поездов. У первого состава сошло 35 вагонов, у второго — семь вагонов, груженых углем», — говорится в сообщении транспортной прокуратуры в Telegram-канале.
Уточняется, что угрозы экологической безопасности нет, пострадавших тоже.
Движение полностью приостановлено в обоих направлениях. Обстоятельства происшествия уточняются.
На место выехал Могочинский транспортный прокурор, следственно-оперативная группа. Могочинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
В пресс-службе Восточного МСУТ СК России в свою очередь сообщили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).